Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, birkaç kişilik Yahudi yerleşimci grubu, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Şuafat beldesine gece saatlerinde baskın düzenledi.

İbranice ırkçı yazılar yazdılar

Yahudi yerleşimciler, Şuafat beldesinin El-Eşkariye Mah allesi'nde bazı evlerin duvarlarına Arapları hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazdı, Filistinlilere ait 186 aracın lastiklerini patlattı.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, “polis kuvvetlerinin, Şuafat’taki araçlara zarar verildiğine dair ihbarın ardından bölgede arama ve tarama çalışmalarına başladığı" belirtildi.

[Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evlere ırkçı yazılar yazdı. Fotoğraf: Maan News]

Radikal Yahudi örgüt: Bedel Ödetme

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin kent ve köylerinde de benzer saldırılar yapıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi var.

[Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evlere ırkçı yazılar yazdı. Fotoğraf: Maan News]

Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA