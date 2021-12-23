Ağaçları zarar gören Filistinlilerden İbrahim El-Caafire, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Turkumiya köyü kırsalında kendisinin de bulunduğu 5 Filistinliye ait zeytin ağaçlarına zarar verdiğini söyledi.



Caafire, saldırganların köyün yakınındaki Adora Yahudi yerleşim birimi sakini olduklarını ve yaklaşık 350 zeytin ağacını söktüklerine vurgu yaparak, yerleşimcilerin daha önce de mülklerine saldırdıklarını aktardı.



Öte yandan Filistinli aktivist Fuat El-Amur, bir grup Yahudi yerleşimcinin de El-Halil’in Yatta beldesi kırsalında Filistinlilere ait yaklaşık 40 zeytin ağacını söktüklerini söyledi.

Yahudiler geçim kaynaklarına saldırıyorlar



İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Yahudi yerleşimciler, buna ilaveten özellikle hasat döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor.



Ağustos 2020'den bu yana Batı Şeria'da 9 binden fazla zeytin ağacı tahrip edildi.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri mevcut



İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.



Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.