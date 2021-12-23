Bosna Hersek Savcılığından yapılan açıklamada, geçmişte Banya Luka güvenlik teşkilatına bağlı özel kuvvetler birliği komutanlığı yapan Zdravko Samarciya hakkında hazırlanan iddianamede, Samarciya'nın Bosna Hersek'in Kotor-Varoş bölgesinde Boşnak ve Hırvat sivillere yönelik sistematik saldırıda yer almakla suçlandığı belirtildi.

Samarciya, sistematik saldırının yanı sıra keyfi tutuklama, kadın, çocuk ve yaşlılar dahil onlarca kişinin kurşuna dizilerek öldürülmesi, işkence, taciz, fiziksel ve psikolojik şiddet, savaş sırasında evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşların mallarını tahrip etmekle suçlanıyor.

İddianamede Samarciya'nın, kültür mirası ve tarihi eser niteliği taşıyan 16 cami ve Katolik kilisesi gibi yüzlerce yıllık yapıların yıkılması, yağmalanması ve yakılmasında rolü bulunduğu belirtiliyor.

İddianame Bosna Hersek Mahkemesi'ne gönderilirken 270'den fazla tanık ve bilirkişinin savcılığa çağrılacağı ifade edildi.