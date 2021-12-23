New York Times, FBI'ın şehirdeki ırksal adalet protestolarında ve ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlaması sırasındaki gösterilerde konuşlandırılan gözetim operasyonlarını detaylandıran bir haber yayınladı.

Büro içindeki bazı FBI ajanlarının bu tür operasyonların tartışmalara yol açabileceği endişesine rağmen, gösteri dalgası sırasında yerel polisi tutuklamaya yönlendirmek için vandalizm zanlılarını takip ederek ve protestocuları gizlice videoya çekerek aktivistlerle omuz omuza durdukları aktarıldı.

İsmi açıklanmayan iki yetkilinin gazeteye verdiği demeçte, bazı ajanların "Ekiplerin, 1950'lerde ve 1960'larda çeşitli aktivist grupları gözetlemeye ve bozmaya çalışan COINTELPRO projeleri gibi, onlarca yıl önceki FBI gözetim ihlalleriyle karşılaştırılabileceğinden endişe duyduklarını" söyledi.

Bazı FBI ajanlarının, siyah giyinen ve kimliklerini kolluk kuvvetlerinden gizlemek için maske taktıkları bilinen aşırı sol protestoculara karışmak için onlar gibi giyindiği ve operasyonların, zarar gören protestocuların tutuklanmasına yol açtığı aktarıldı.

Oregon Adalet Araştırma Merkezi Yönetici Direktörü Bobbin Singh, yerel yetkililere olan güveni sarstıklarını savunarak sinsi taktikleri kınadı.