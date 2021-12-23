Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 12:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabil'de Pasaport Genel Müdürlüğü önünde patlama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan’ın başkenti Kabil'de, Pasaport Genel Müdürlüğü önünde patlama oldu.
Kabil Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bina önündeki bir aracın patladığı aktarıldı.
Açıklamada, can kaybının bulunmadığı açıklandı.
İçişleri Bakanlığı da Pasaport Genel Müdürlüğü binasına girmeye çalışan bir saldırganın etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Perşembe günleri Pasaport Müdürlüğünün Taliban mensuplarına hizmet vermesi nedeniyle çok sayıda Taliban üyesinin olay yerinde olma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.
Etiketler: Afganistan Kabil Taliban
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