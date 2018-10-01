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Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere taş ve sopalarla saldırdı

Onlarca Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa yakınında el-Musrara mahallesindeki Filistinlilere ait ticarethanelere taş ve sopalarla saldırdı. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

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Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere taş ve sopalarla saldırdı

Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre onlarca Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa yakınında Musrara mahallesindeki Filistinlilere ait ticarethanelere taş ve sopalarla saldırdı.

Nedeni henüz öğrenilemeyen saldırı sırasında dükkanlardaki Arap müşteri ve mekan sahiplerinden onlarcasının hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Tanıklar, İsrail polisinin saldırılar sırasında mahalleyi savunan Filistinli gençlerin olduğu tarafa göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini dile getirdi.

İsrail makamları, kadim kentin Musrara mahallesindeki çarşıya giden yolları günün büyük bir kısmında kapatarak, ticarethane sahiplerine baskı uygulamaya devam ediyor. Mescid-i Aksa'nın Amud kapısı yakınındaki Musrara mahallesi ve az sayıdaki ticarethane, Yahudi yerleşimciler tarafından sıklıkla benzeri saldırılara maruz kalıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Mescid-i Aksa
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