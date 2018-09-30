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İşkence altında şehit olan Filistinlinin naaşı teslim edildi

İsrail, 18 Eylül'de gözaltına alındıktan birkaç saat sonra işkence altında şehit olan Filistinlinin naaşını ailesine teslim etti.

30 Eylül 2018 Pazar 23:44





