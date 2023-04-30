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Dünya
AA 30.04.2023 13:39

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin 155 zeytin ağacını kesti

Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ait 155 zeytin ağacını kesti.

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin 155 zeytin ağacını kesti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Yahudi yerleşimciler Nablus'un batısındaki Deyr Şeref beldesinde Filistinlilerin tarım arazisine zarar verdi.

Deyr Şeref sakinlerinden Gazi Anteri, saldırgan grubun arazideki 155 zeytin ağacını kestiğini ve söktüğünü söyledi.

Anteri, Yahudi yerleşimcilerin şimdiye kadar beldede Filistinlilerin tarım arazisine 3 kez saldırdığını ifade etti.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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