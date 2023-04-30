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Dünya
AA 30.04.2023 12:01

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudi yerleşimciler, eski Milletvekili ve aşırılık yanlısı haham Yehuda Glick’in öncülüğünde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre onlarca fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’nın avlusunda dolaşarak Talmudik ayin yaptı.

Habere göre, İsrail polisi de o sırada Mescid-i Aksa'ya giren Filistinlilerin üzerlerini arayarak kimliklerini inceledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

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