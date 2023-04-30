Biden, Güney Kore ile ittifaklarının ortak inançlara dayandığını belirtti

Biden, ABD başkanlık makamına ait "POTUS" kullanıcı isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kore’yi, Kore Cumhuriyeti olarak anmayı tercih ederek, Washington ile Seul arasındaki ittifakın demokrasi, güvenlik ve her şeyden önce de özgürlük gibi ortak inançlardan meydana geldiğini belirtti.

Biden, aynı paylaşımda yer verdiği videodaki konuşmasında da "Güçlü ittifakımızı, geleceğimizin ortak vizyonunu ve Kore Cumhuriyeti ile ABD'yi birleştiren derin dostluğu kutluyoruz.” ifadesini kullandı.

Son 70 yılda ittifaklarının daha da güçlendiğini ve kapasitesinin arttığını kaydeden Biden, ABD ile Güney Kore halkları arasındaki iş birliği ve birbirlerine karşı taahhütlerinin ve ortaklıklarının her alanda daha da derinleşerek geliştiğini vurguladı.

Biden, iki ulusun da demokratik değerlerde birleştiğini ifade etti.