Dilovası'nın ilk yeni nesil 3 kütüphanesi hizmete girdi

Geçtiğimiz yıl Kocaeli'de projelendirilerek çalışması başlatılan 3 yeni nesil kütüphane, Dilovası Turgut Özal Mahallesi, Orhangazi ve Diliskelesi mahallelerinde hizmete açıldı.

Gençlerin eğitimine önemli katkı sunacak olan yeni nesil kütüphanelerin açılışı Turgut Özal Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Tören İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen’in açılış konuşmasıyla başladı. Taşdelen, "Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 yeni nesil kütüphane açılması projesi çerçevesinde ilimizde de 7 yeni nesil kütüphane projesi hayata geçmiştir. Bunlardan üç tanesi Dilovası Orhangazi, Turgut Özal ve Diliskelesi mahallelerimizde bitirilmiş ve bugün hizmete açılmıştır. Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir’in katkılarıyla açılan kütüphanelerimizin gençlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Ötekileştirmeden ve ayrıştırmadan hep çalıştık"

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, göreve geldiği günden bu yana Dilovası’nın geleceği için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlattı. Başkan Şayir şöyle konuştu:

"Göreve başladığımız ilk günden bu yana vatandaşlarımız ne istediyse yerine getirmeye çalıştık.İlçemiz; son yıllarda yapılan yatırımlarla Kocaeli’nin parlayan yıldızı haline geldi. Bu hizmetleri yaparken gençlerimizi ve eğitime en büyük yatırımı yapmaya çalıştık. İlçemize yeni kapalı spor salonları, yüzme havuzları, eğitim alanları kazandırdık. Okullarımızda yeni montessori sınıfları, yapay zeka sınıfları açtık. Çocuklarımızı sinemayla buluşturduk. Ülkemizin çeşitli tarihi ve kültürel yerlerini gezdirerek tarihini ve kültürel alanlarını görmelerini sağladık. Her geçen gün Dilovası eğitimde adından söz ettirmeye başladı. İlçemizden Türkiye birincileri çıkıyor. Eğitimin her alanına dokunuyoruz. Ötekileştirmeden ve ayrıştırmadan hep çalıştık"

Kütüphanelerin açılışına, Kocaeli Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Mehmet Ellibeş, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP Dilovası İlçe Başkanı Ayhan Akay, Yeniden Refah Partisi Dilovası İlçe Başkanı Ercan Oğuz, Ülkü Ocakları Dilovası İlçe Başkanı Erdem Sıtar, mahalle muhtarları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.