Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürülmesi sonrası bölgede tansiyon giderek yükseliyor.

Irak Meclisinde bugün yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına karar verildi.

Peki, bölgede hangi ülkenin kaç askeri bulunuyor?

Kuşkuşuz Ortadoğu'da en etkili ülke ABD. Ülkenin, Ortadoğu'daki toplam asker sayısı 60-70 bin civarında.

ABD'nin Irak'ta 5 bin askeri var

Afganistan, Irak, Suriye ve İran bu ülkelerin başında geliyor. Alınan çekilme kararlarının aksine asker sayısı bölgedeki sürekli artıyor. Afganistan'da 2014 yılında 9 bin 800 askerin ülkede kalacağı yönündeki sözlerin aksine 14 bin ABD askeri varlığını sürdürüyor.

Süleymani operasyonu öncesinde ABD, Ortadoğu'ya 3 bin 500 asker gönderdi. Operasyonun sonrasında da askeri varlığı azaltmak yerine tavkiye yapma yoluna gitti.

ABD'nin, 2003'ten bu yana Irak'ta 9 askeri üssü bulunuyor. Her ne kadar 2011'de Irak'tan çekilse de ABD'nin Irak'ta 5 bin askeri var.

Irak'ın Erbil şehrinde ise 2 askeri üssü mevcut. Harir Hava Üssü, ABD için stratejik öneme sahip olan Harir, DEAŞ tehdidinin çok az olduğu bir bölge olması nedeniyle aynı zamanda güvenli bir üs. Stratejik açıdan ise ABD'nin Irak'ın kuzeyinde Suriye sınırına en yakın askeri üssü konumunda.

Uluslararası Erbil Havalimanı'nda bir askeri üssü bulunuyor.

İngiltere'nin askeri varlığı

İngiltere'nin Irak'ta askeri üssü bulunmuyor. Hali hazırda ülkede 400 askeri personeli var.

Ancak DEAŞ ile mücadele için ek konuşlandırmalarla asker ve sivil personel sayısı bin 400 civarında.

Fransa'nın durumu

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Irak ve Suriye'deki askeri operasyonlarının devam edeceğini belirtmişti.

Fransa'nın şu an 300 askeri personeli Irak'ta.

AFP haber ajansına göre, Fransa'nın Suriye'deki özel kuvvetler de dahil olmak üzere bölgede bin 200 askeri personeli bulunuyor.

Kaynak: AA, The British Army, Reuters