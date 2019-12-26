ABD üslerinin 2018 mali yılındaki değeri, ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre 749 milyar dolar.

Orta Doğu’da 60-70 bin asker

ABD üsleri, düşman gözetleme noktalarından deniz kuvvetleri ikmal noktalarına, eğitim üslerinden radar üslerine kadar birçok askeri yapılanmayı içeriyor. Bu üslerde bulunan askeri personel sayısı ise, 60-70 bini Orta Doğu’da olmak üzere, 180 bin civarında.

ABD üslerini terk etmiyor

ABD üslerinin sayısının bu kadar yüksek olmasının temel sebebi olarak ise ABD’nin bir ülkede kurduğu üssü nadiren terk etmesi gösteriliyor. Örneğin, İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'da kurulan Ramstein üssü, halen ABD Hava Kuvvetleri'ne hizmet veriyor ve 53 bin personel ile bu ülkenin kendi toprakları dışındaki en büyük üssü olma özelliğini taşıyor.

ABD’nin Almanya’da 87 üssü var

ABD’nin Ramstein dışında Almanya’da 87 üssü daha bulunuyor.

Almanya’yı 86 üs ile Japonya, 64 üs ile Güney Kore, 29 üs ile İtalya ve 16 üs ile İngiltere takip ediyor.

Türkiye ise en çok ABD üssü olan ülkeler arasında 9 askeri yapılanma ile 9'uncu sırada yer alıyor. Türkiye’de bulunan en büyük askeri yapılanma ise İncirlik Hava Üssü. 1950’lerde Türkiye’nin NATO üyeliğinden sonra kurulan üs içerisinde ABD Hava Kuvvetlerinin 2 bin 500 personeli görev yapıyor.

Kaynak: İHA