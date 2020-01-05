Dünya

Çin'in en büyük buz festivali başladı

05 Ocak 2020 Pazar 17:48 - Son Güncelleme 05 Ocak 2020 Pazar 18:24

Çin'de 36. Kar ve Buz Festivali başladı. Kış boyunca meraklılarını ağırlayacak olan festival için 120 bin metreküp buz kullanıldı.