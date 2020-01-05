Dünya
Çin'in en büyük buz festivali başladı05 Ocak 2020 Pazar 17:48 - Son Güncelleme 05 Ocak 2020 Pazar 18:24
Çin'de 36. Kar ve Buz Festivali başladı. Kış boyunca meraklılarını ağırlayacak olan festival için 120 bin metreküp buz kullanıldı.
Rengarenk kuleler, nostaljik trenler ve göz alıcı bir havai fişek şovu…
Çin’in Harbin kentinde 36'ncısı düzenlenen Kar ve Buz festivali görkemli bir törenle kapılarını araladı.
Günlerce süren titiz çalışmalar sonucu açılan buz şehrinde her şey adına yakışır şekilde.
Soğuğa aldırmayanlar, rengarenk ışıklarla süslenen buz mimarisinin farklı yapılarını görmek için buz şehrine akın etti.
Aynı zamanda Çin'in en büyük buz festivali olan şehrin tamamlanması için 120 bin metreküp buz kullanıldı.
Buz Şehri kış sezonu boyunca kapılarını açık tutacak.
Haber: Musab Eryiğit
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