Yaban hayatı parkı maddi yetersizlik nedeniyle aslanları öldürdü

Hafta sonu kapılarını kapatan özel mülkiyete ait tesisin sahibi Bolton Equities, 32,5 hektarlık arazinin ağustosta satışa çıkarıldığını ve 18 ila 21 yaşlarındaki yedi aslanın “zor bir kararın ardından” uyutulacağını duyurmuştu.

Tesisin yöneticisi Janette Vallance, “Gerçek anlamda elimizde hiçbir seçenek kalmadı. Personel de ben de yıkılmış durumdayız” dedi. Vallance, parkın yeni bir sahip tarafından satın alınması hâlinde aslan parkı olarak devam edebileceğini ancak bunun “önemli bir sermaye yatırımı” gerektirdiğini belirtti.

Perşembe günü yapılan güncellemeye göre Imvula ve Sibili adlı iki aslan, tedavi edilemeyen ciddi sağlık sorunları nedeniyle uyutuldu. Vallance, “Bu kararlar derin bir özen ve vicdani değerlendirme sonucunda alındı” dedi.

Geriye beş aslan daha kaldı

Ancak geri kalan beş aslan için “küçük bir umut ışığı” doğdu. Vallance, bazı kişilerin tesisi satın alarak aslanlara bakmayı sürdürebileceğini belirtti:

“Zaman çok dar ve durum belirsiz olsa da, bu ihtimali değerlendirmek ve umudu canlı tutmak için elimizden geleni yapıyoruz.”

Vallance, aslanların başka bir tesise taşınmasının yaşları, sayıları ve özel ihtiyaçları nedeniyle “ne insani ne de uygulanabilir” bir seçenek olmadığını söyledi.

Koruma alanının Facebook sayfasında çok sayıda Yeni Zelandalı, kalan aslanların yaşatılması için çağrıda bulundu. Eski çalışanlar da yerel yayın kuruluşu RNZ’ye, park yönetiminin bu kararı yeniden gözden geçirmesini umduklarını söyledi.

Vallance, gelen destek mesajlarının yanında tehdit ve hakaret içeren yorumlar da aldığını belirterek, “Bu son derece üzücü. Duyguların yoğun olduğunu anlıyoruz ama bu zor süreçte lütfen nezaket ve saygı gösterilmesini istiyoruz” dedi.

Parkın sahibi Bolton Equities yorum yapmaktan kaçındı.

Yeni Zelanda Birincil Endüstriler Bakanlığı (MPI), uyutma kararının mülk sahibine ait olduğunu, ancak işlemin hayvan refahı yasalarına uygun şekilde yapılmasının zorunlu olduğunu açıkladı. MPI, bir hayvan refahı denetçisinin süreci yerinde izleyeceğini bildirdi.

Kamo Yaban Hayatı Koruma Alanı, 2000’li yılların başında “Aslan Adam” olarak tanınan büyük kedi bakıcısı Craig Busch’un yer aldığı televizyon programıyla ün kazanmıştı. Ancak 2009’da bir hayvan bakıcısının beyaz bir kaplan tarafından öldürülmesiyle gündeme gelmişti.

Park, sonraki yıllarda sık sık finansal sorunlar ve yönetim değişiklikleri yaşadı. 2014’te tesis, kafeslerin yenilenmesi talimatı üzerine kapatılmış; 2021’de yeniden açılmış ancak 2023’te iflas etmişti.