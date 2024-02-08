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Dünya
Engadged 08.02.2024 06:37

X/Twitter'ın alternatifi Bluesky halka açıldı: Bir günde bir milyon kullanıcı

Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey tarafından desteklenen Bluesky halka açıldı ve kayıt almaya başladı. Kullanıcı sayısı 4 milyonu aştı.

X/Twitter'ın alternatifi Bluesky halka açıldı: Bir günde bir milyon kullanıcı

Daha önce Bluesky'ya katılmak isteyenlerin bir davetiyeye ihtiyacı vardı ve bu da genellikle mevcut bir üyeden davetiye talep etmek anlamına geliyordu.

Bluesky, bu davetiye döneminin siteye moderasyon araçları ve diğer özellikleri kurmak için zaman kazandırdığını söyledi. 

Bluesky, Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldıktan sonra adını X olarak değiştirdiği Twitter'a benziyor, ancak henüz kullanıcılar arasında doğrudan mesajlaşma sunmuyor.

Bluesky, kullanıcılarına daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunuyor, ancak bunun beğenilip beğenilmeyeceği henüz belli değil.

Ayrıca, takip ettiğiniz hesapların gönderilerini kronolojik olarak görüntülüyor, aynı zamanda diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan algoritma odaklı zaman çizelgelerine geçilmesine de izin veriyor.

Platform, 850 binden fazla kullanıcı kazanarak toplam kayıt sayısını 4 milyonun biraz üzerine çıkardı.

Yeni kullanıcı sayısındaki artış, Twitter'da 2019'da şirket içi bir proje olarak başlayan platform hakkında hâlâ büyük bir merakın olduğunu gösteriyor.

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