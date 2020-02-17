Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni nesil Koronavirüs tehlikesi devam ediyor.

Virüsle mücadele için rekor sürede inşa edilen hastane çalışmaya başladı.

Toplam bin 400 personelin çalıştığı ve bin yatak kapasiteli hastanenin içinden ilk görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde hemşirelerin karantinadaki hastaları eğlendirmek için dans ettiği görülüyor.

Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Wuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.