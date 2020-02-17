Haber Giriş: Kaynak: AA
Hindistan'da ayı saldırısı: 2 ölü
Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde ayı saldırısı sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Surajpur bölgesinde ormanlık alanda bir ayı 4 kişiye saldırdı.
Yetkililer, vahşi hayvanın saldırısı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kurbanların yakınlarına tazminat verileceği açıklandı.
Etiketler: hindistan ayı ayı saldırısıSon Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 13:30
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