Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Barış Pınarı bölgesi Rasulayn’da yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş 3 adet 60 mm’lik havan mermisi ile tuzaklanmış EYP tespit edilerek EOD timleri tarafından imha edildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/Ks43wBjrb9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 17, 2020

Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesi Rasulayn’da yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş 3 adet 60 mm’lik havan mermisi ile tuzaklanmış EYP tespit edilerek EOD timleri tarafından imha edildi. " ifadelerine yer verildi.