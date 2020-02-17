Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
MSB: Rasulayn'da yangın tüpüne tuzaklanan EYP imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yangın tüpüne tuzaklanan ve 3 adet 60 mm'lik havan mermisinden oluşan el yapımı patlayıcının (EYP), EOD timleri tarafından (Patlayıcı Madde Keşif ve İmha) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.
Barış Pınarı bölgesi Rasulayn’da yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş 3 adet 60 mm’lik havan mermisi ile tuzaklanmış EYP tespit edilerek EOD timleri tarafından imha edildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/Ks43wBjrb9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 17, 2020
Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesi Rasulayn’da yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş 3 adet 60 mm’lik havan mermisi ile tuzaklanmış EYP tespit edilerek EOD timleri tarafından imha edildi. " ifadelerine yer verildi.
Etiketler: EOD timleri Rasulayn barış pınarı harekatı teypSon Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 13:39
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