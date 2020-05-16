Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Wuhan'da ikinci dalgayı önlemek için metrelerce test kuyruğu oluştu
Koronavirüsün ilk görüldüğü yer olan Çin'in Wuhan kentinde halk, koronavirüs testi yaptırmak için sıraya girdi. Gönüllüler tarafından yapılan testi desteklediklerini söyleyen halk, yine de kalabalıktan virüs kapma korkusu yaşıyor.
Koronavirüsün ortaya çıkış yeri olan Çin'in Wuhan kentinde uzun zamandır yeni vaka görülmüyordu.
Hayatın normalleşmeye başladığı Wuhan kentinde 5 yeni vakanın ortaya çıkması sonucu, yetkililer 2’nci bir koronavirüs dalgasından endişe etmeye başladı.
2’nci bir dalgayı önlemek için gönüllüler test yapmaya başladı. Test alanlarında uzun kuyruklar oluştu.
Birbirinden en az 1 metre uzakta olma uyarılarının yer aldığı işaretlere rağmen bekleme sırasında sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği görüldü.
Test yaptırmak için sıraya giren halk, söz konusu testi desteklediklerini ancak kalabalık nedeniyle virüs kapmaktan endişelendiklerini söyledi.
Etiketler: wuhan test koronavirüs covid testiSon Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 12:32
Sıradaki Haber
İngiltere'de köpeklere koronavirüs eğitimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz