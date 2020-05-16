İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Ainu Mine bölgesindeki Abdul Aziz Camisi'nin önüne yerleştirilen bombanın, sivillerin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Saldırıda iki sivilin yaşamını yitirdiğini, üç sivilin yaralandığını ifade eden Aryen, Taliban'ı sorumlu tuttu.

Taliban'dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.