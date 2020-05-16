Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da cami önünde bombalı saldırı: 2 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bir cami önünde düzenlenen bombalı saldırıda iki sivil hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Ainu Mine bölgesindeki Abdul Aziz Camisi'nin önüne yerleştirilen bombanın, sivillerin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.
Saldırıda iki sivilin yaşamını yitirdiğini, üç sivilin yaralandığını ifade eden Aryen, Taliban'ı sorumlu tuttu.
Taliban'dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Etiketler: Afganistan cami saldırıSon Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:01
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