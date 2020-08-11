Koronavirüsün ilk görüldüğü yer olan Çin'in Wuhan kentinde, ağır karantina uygulamalarının ardından hayat neredeyse tamamen normale döndü.

Elektronik müzik festivalinde dans edenler, kahvaltı için uzayan sıralar, tıkanık trafik ocak ayından beri çok farklı görüntülerle gündeme gelen şehirde ilginç görüntüler oluşturdu.

Çin'de son 24 saatte 44 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka 84 bin 712, ölü sayısı 4 bin 634 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 79 bin 284'e yükseldi.