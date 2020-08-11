Ulusal Koruma Sistemi Dairesi Direktörü Carlos Rumbo, Veraguas eyaletindeki selde aynı aileden yaşları 4 ila 12 olan 9 çocuk ile 1'i hamile 2 kadının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Selin vurduğu esnada 17 kişilik ailenin, yaşadıkları evin saz ve samanlarla örülü çatısına tırmandığı ancak çatının ahşap çerçevesinin çökmesi sonucu tüm ailenin sulara kapıldığı ifade edildi.

Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo, yaptığı açıklamada, sel nedeniyle yaşanan can kayıplarından duyduğu üzüntüyü ifade ederek, aileye yardımda bulunma sözü verdi.

Panamalı yetkililer de afet bölgesini ziyaret etti.