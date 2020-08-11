Almanya, Avrupa'da yeni eğitim yılına başlayan ilk ülke oldu. Şimdiye kadar 5 eyalette okullar öğrencilerine kapılarını açtı. 11 eyalette daha adım adım okulların açılması bekleniyor. Okul binalarında maske takmak zorunlu. Derslerde maske takma konusu ise eyaletlere göre farklılık gösteriyor.

İngiltere'de okulların Eylül ayında açılmasına karar verildi. Çocukların fiziksel teması en aza indirilmeye çalışılacak. Ebeveynler çocukları okula bırakırken okul alanına giremeyecek.

Belçika'da da 1 Eylül itibariyle öğrencilerin ders başı yapması planlanıyor. Teneffüste belli gruplar halinde hareket edilmesi ve sabit oturma düzeni gibi tedbirler alınacak.

Yunanistan'da okullar, 7 Eylül'de açılacak. Ancak tedbir olarak nasıl bir yol izleneceği henüz netlik kazanmadı.

ABD'de ise eyaletlere göre farklı uygulamalar var. Bazı okullar uzaktan eğitime devam ederken bazı yerlerde öğrenciler okulun yolunu tutacak.

Pekin'de liseler 29 Ağustos'ta ders başı yapacak

Çin'de okulların açılış tarihine yerel yetkililer, salgın durumunu göz önünde bulundurarak karar verecek. Başkent Pekin'de liseler 29 Ağustos'ta ders başı yapacak. Salgın önlemleri kapsamında öğrencilerin okul girişlerinde ateşleri ölçülecek, maske takmaları zorunlu olacak.

Rusya da öğretim yılına 1 Eylül'de başlamayı planlıyor. Ancak tüm bölgelerden gelecek rapor sonuçlarına göre kesin karar verilecek.

İran'da dersler 5 Eylül'de başlıyor

İran'da derslerin başlama tarihi 5 Eylül olarak belirlendi.

Yüksek riskli bölgelerde uzaktan eğitim uygulanırken, düşük riskli bölgelerde öğrenciler okula gidecek.