Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Küba'da rekor sayıda vakanın ardından yasaklar geri getirildi
Küba'da koronavirüs yasaklarının kaldırılmasının ardından 24 saatte 93 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Toplu taşıma durduruldu, plajlara girmek yeniden yasaklandı.
Karayipler'deki ada ülkesi Küba'da koronavirüs vaka sayısı yeniden rekor kırdı. Yeni vakaların çoğu başkent Havana ve komşu ili Artemisa'da görüldü.
İki aydan uzun bir süredir hiçbir vakanın rapor edilmediği bölgeler ülkenin geri kalanından izole edilmişti.
Havana'da restoranlar, barlar ve havuzlar bir kez daha kapatıldı, toplu taşıma durduruldu ve plaja erişim yasaklandı.
Küba Sağlık Bakanı Jose Angel Portal "Tüm nüfusumuzu riske atan yeni bir salgına tanık oluyoruz" dedi.
Küba'da bugüne kadar yaklaşık 3 bin vaka ve 88 ölüm bildirildi.
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