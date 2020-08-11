Haber Giriş: Kaynak: AA
Meksika'da COVID-19 kaynaklı can kaybı 53 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da koronavirüsten (COVID-19) ölenlerin sayısı 705 artarak 53 bin 3'e ulaştı.
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı ise 5 bin 558 artışla 485 bin 836'ya yükseldi.
Bugüne kadar COVID-19 tespit edilen 327 bin 993 kişi iyileşti.
Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, ilk ölüm ise 19 Mart'ta olmuştu.
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