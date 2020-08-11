Haber Giriş: Kaynak: AA
Brezilya'da 703 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Brezilya'da koronavirüs (COVID-19) kaynaklı can kaybı 703 artarak 101 bin 752'ye ulaştı.
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre vaka sayısı da 22 bin 48 artarak 3 milyon 57 bin 470’e yükseldi.
Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 628 bin 415 vaka ve 25 bin 151 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.
Virüsü atlatanların sayısı ise 2 milyon 163 bin 812 olarak kayda geçti.
Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.
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