Haber Giriş: Kaynak: AA
Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 45 bini aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 871 artarak 45 bin 257'ye ulaştı.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı ise 53 bin 601 artarak 2 milyon 268 bin 675'e ulaştı.
Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 583 bin 489 kişi iyileşti.
COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.
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