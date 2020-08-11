Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı ise 53 bin 601 artarak 2 milyon 268 bin 675'e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 583 bin 489 kişi iyileşti.

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.