AA 29.04.2026 17:09

WSJ: Trump, İran'a yönelik ablukanın uzun süre devam etmesi için hazırlık talimatı verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a ait limanlara yönelik daha uzun süreli bir deniz ablukasına hazırlık yapmak için danışmanlarına talimat verdiği iddia edildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya aşina ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump, İran yönetimini nükleer programından geri adım atmaya zorlamak amacıyla ülkenin petrol gelirlerini ve ekonomik kaynaklarını hedef alan baskıyı sürdürme kararı aldı.

Yetkililer, Trump'ın, Tahran'ı uzun süredir reddettiği nükleer tavizleri kabul etmeye zorlamak amacıyla danışmanlarına İran'a yönelik uzun süreli bir abluka için hazırlık yapma talimatı verdiğini belirtti.

Trump'ın yeniden hava saldırılarına başlama ya da çatışmadan tamamen çekilme seçeneklerini, mevcut ablukayı sürdürmeye kıyasla daha riskli bulduğuna işaret eden yetkililer, Başkanın son görüşmelerde İran'a ait limanlara yönelik deniz trafiğini kısıtlayarak petrol ihracatını baskı altında tutmayı tercih ettiğini aktardı.

Haberde, Trump'a yakın bazı isimlerin Tahran üzerindeki baskının sürdürülmesini önerdiği, bazı isimlerin ise Hürmüz Boğazı'nın kapanması ya da savaşın derinleşmesinin ekonomik ve siyasi açıdan risk oluşturmasından endişe duyduğunu belirttiği aktarıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarının ardından, 2 Mart'ta, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını belirtmişti.

Söz konusu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan'da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

Haber sonrası petrol fiyatları arttı

Petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik ablukasının uzun süreli devam edebileceğine ilişkin haber akışıyla yüzde 5'ten fazla yükseldi.

Dün günü 104,4 dolardan tamamlayan Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 16.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,32 artarak 109,95 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 5,19 artışla 105,12 dolardan alıcı buldu.

Sıradaki Haber
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan, İran konusunda ABD ile görüş ayrılıkları yaşadıkları itirafı
19:39
İran: Düşman yeni bir aşamaya girdi, ülkeyi içeriden çökertmeyi hedefliyor
19:14
BM: Lübnan'da 4 kişiden biri gıda güvensizliği tehdidiyle karşı karşıya
19:15
Van'da başıboş sokak köpekleri 2 çocuğa saldırdı: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
18:43
Başkent Tahran’da bir kez daha yeni lidere bağlılık töreni düzenlendi
19:34
Bakan Çiftçi: Düzensiz göçle mücadelede çok boyutlu stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz
18:32
Katil İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 576'ya çıktı
