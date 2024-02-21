Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AFP 21.02.2024 17:32

WSJ: İsrail Gazze'yi kuzey ve güney olarak ikiye ayıran bir yol inşa ediyor

The Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in askeri hareketliliği kolaylaştırmak için Gazze'yi kuzey ve güney olarak ikiye bölen bir yol inşa ettiğini öne sürdü.

WSJ: İsrail Gazze'yi kuzey ve güney olarak ikiye ayıran bir yol inşa ediyor
[Fotograf: AFP]

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin İsrail ordusundan yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail'in yapımı devam eden yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki çakıl taşlı yolun, İsrail sınırından Akdeniz kıyısına uzanarak Gazze kentini ikiye böldüğü kaydedildi.

WSJ'nin ulaştığı uydu görüntülerine göre, Gazze kentini doğu-batı ekseninde kesen eski yolun kuzeyine inşası süren yeni yol, tarlalar ve az nüfuslu yerleşim bölgelerinden geçiyor.

İsrail ordusu, Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesine girdi
İsrail ordusu, Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesine girdi

İsrail'in Kanal 14 televizyonunda 17 Şubat'ta yayınlanan görüntüler kanıt gösterilerek, İsrailli mühendislerin tasarladıkları güzergah üzerindeki yapıları yıkmayı planladığı ve askeri koridoru genişletmek için yola çakıl dökmeye başladığı bildirildi.

Haberde, söz konusu yolla İsrail ordusunun bölgedeki hareket kabiliyetini "güvenli şekilde" arttırması hedeflenirken, yolun Gazze'deki operasyonlarını sonlandırana kadar ise İsrail'in kontrol ve kullanımına tabi olacağı aktarıldı.

ABD'li Senatör Sanders: Netanyahu, Gazze'de çocukları aç bırakıyor
ABD'li Senatör Sanders: Netanyahu, Gazze'de çocukları aç bırakıyor

Öte yandan, yol inşasının İsrail'in Gazze'deki saldırılarını bir sonraki safhaya taşıyacağına işaret edildi.

Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Vekili Jacob Nagel, Gazze kentinin kuzey ve güney olarak ayrılmasını "sembolik" olarak nitelendirdi. Nagel, yolun paralelinde bir duvar inşa edilmesini beklemediğini fakat yol üzerinde kontrol noktaları oluşturulabileceğini söyledi.

İsrail ordusu ayrıca, Filistin sınırında, Gazze'nin içerisinde yaklaşık 1 kilometre çapında tampon bölge kuruyor. ABD yetkilileri, Filistinlilerin girişine izin verilmeyeceği belirtilen tampon bölgenin inşasına karşı çıkmıştı.​​​​​​​

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
İsrail Gazze'de 29 bin 313 kişiyi öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:02
Washington Büyükelçisi Sedat Önal oldu
18:07
DSÖ: Gazze ölüm bölgesi haline geldi
18:10
Fransa, İsrail'in Gazze'de yasa dışı yerleşim kurulması açıklamalarını kınadı
18:05
Emine Erdoğan restore edilen Ankara Palas'ı ziyaret etti
17:51
Fransız milletvekillerinden 2024 Paris Olimpiyatları'nda İsrail'e yaptırım talebi
17:48
Çanakkale'de 1 ton sahte içki ele geçirildi
İzmir'de tüm taksilere haziran ayına kadar araç takip sistemi kurulacak
İzmir'de tüm taksilere haziran ayına kadar araç takip sistemi kurulacak
FOTO FOKUS
Konteynerde yaşayan depremzede aile TOKİ konutlarına yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor
Konteynerde yaşayan depremzede aile TOKİ konutlarına yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ