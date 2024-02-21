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Dünya
AA 21.02.2024 17:03

İsrail ordusu: Lübnan'da Hizbullah'a ait 3 komuta merkezini vurduk

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait 3 "komuta merkezini" vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusu: Lübnan'da Hizbullah'a ait 3 komuta merkezini vurduk
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ordudan yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere hava saldırısı düzenledi.

Vurulan yerlerin Hizbullah'a ait 3 ayrı "operasyonel komuta merkezi" olduğu savunuldu.

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri de Lübnan'ın güneyinde bazı bölgeleri hedef aldı.

İsrail ordusunun bugün Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir anne ile 7 yaşındaki kızı öldürülmüştü.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar yaşanıyor.

Bu çatışmalarda şu ana kadar 43 Lübnanlı sivil, 206 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad ve 12 Hamas mensubu, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.

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