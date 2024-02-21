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Dünya
AA 21.02.2024 17:01

İngiltere'den Rus muhalif Navalnıy'ın öldüğü cezaevi yöneticilerine yaptırım kararı

İngiltere, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın hayatını kaybettiği cezaevinin yöneticilerine yönelik yaptırım kararı aldı.

İngiltere'den Rus muhalif Navalnıy'ın öldüğü cezaevi yöneticilerine yaptırım kararı
[Fotograf: Reuters]

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, cezaevi yöneticisi 6 kişiye, İngiltere'ye giriş yasağı ve varlıklarını dondurma şeklinde yaptırımlar uygulanacak.

Navalnıy'ın ölümüyle ilgili yaptırım kararı alan ilk ülkenin İngiltere olduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu kişilerin isimleri de paylaşıldı.

Cezaevinin müdürü Albay Vadim Konstantinovich Kalinin, müdür yardımcıları Albay Aleksandr Valerievich Obraztsov, Yarbay Sergey Nikolaevich Korzhov, Yarbay Vasily Alexandrovich Vydrin, Yarbay Vladimir Ivanovich Pilipchik ve Yarbay Aleksandr Vladimirovich Golyakov'a yaptırım uygulanacak.

Açıklamada, İngiltere'nin, Navalnıy'ın ölümünden Rusya yönetimini sorumlu tuttuğu belirtilerek Rus muhalifin cenazesinin bir an önce ailesine teslim edilmesi çağrısı da yapıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Dışişleri Bakanı David Cameron, "Rusya, Navalnıy'ı açık bir tehdit olarak gördü ve sürekli onu susturmaya çalıştı. 2020'de 'Novichok' ile zehirlemeye çalıştılar, barışçıl siyasi eylemleri nedeniyle hapse attılar ve Kuzey Kutbu'na yolladılar. Kimsenin Rusya'nın baskıcı yapısından şüphesi olmamalı." dedi.

Cameron, "Navalnıy'a yapılan acımasız muamelenin sorumluları hiçbir yanılgıya kapılmamalı, onlardan hesap soracağız." değerlendirmesini yaptı.

Navalnıy'ın cezalandırılması ve ölümü

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri, muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını 16 Şubat'ta bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Federal Cezaevi Hizmetlerinin belirli kurallar çerçevesinde Navalnıy'ın ölümünün nedenlerini araştırdığını ve bunun için herhangi bir talimata gerek olmadığını belirterek, "Doktorlar gerekli araştırmaları yapacaktır." demişti.

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Aleksey Navalnıy, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.

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