İsrail siber gözetleme firmasının,, mesajlaşma sistemi Whatsapp üzerinden casusluk yaptığı ortaya çıktı. NSO Group isimli İsrail siber gözetleme firmasının gazeteciler ve insan hakları eylemcileri üzerinde geniş çaplı casusluk yaptığı belirtiliyor.

Skandal üzerine Whatsapp İsrail firması aleyhine Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde federal mahkemede dava açtı.

Facebook'un sahibi olduğu Whatsapp, İsrail siber gözetleme firması NSO Group'un 20 ülkede aralarında 100 gazeteci ile insan hakları eylemcisinin bulunduğu bin 400 kişi üzerinde casusluk yaptığı belirtildi.

NSO Group firmasının Whatsapp'taki bir güvenlik açığı üzerinden Nisan ile Mayıs arasında Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Meksika'daki telefonlara sızdığı iddia ediliyor.

Whatsapp İsrail sibergözetleme firması NSO'dan hizmet alımını tamamen durdurmak için tedbir kararı istedi, eyalet milletvekillerini de NSO'dan hizmet alınmaması konusunda uyardı.

Kaynak: TRT Haber