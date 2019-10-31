Avrupa Konseyi: Yunanistan'daki mülteciler felaketin eşiğinde31 Ekim 2019 Perşembe 16:10 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 16:15
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Yunanistan'da kamplarda yaşayan mültecilerin durumunun felaketin eşiğinde olduğunu açıkladı.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatoviç, Yunanistan'daki sığınmacıların yaşam savaşı verdiğini vurguladı.
"Midilli, Sisam ve Korint’te korkunç koşullara tanık oldum" dedi. Kamplardaki durumun felaketinde eşiğinde olduğunu söyledi.
Yunan yönetimine insan haklarını korumak adına acil önlem çağrısında bulundu.
"İnsanlar muazzam bir şekilde acı çekiyor” diyen Mijatoviç, sığınmacıların durumuna sessiz kalamayacağını söyledi.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri adalardaki göçmenlerin yaşam koşullarının son bir yılda çarpıcı şekilde kötüleştiğini belirtti.
"Bunun sığınmacı kabulüyle ilgisi yok, yaşam savaşına dönüştü" dedi.
Mijatoviç, aşırı kalabalık kamplardaki hijyen ve sağlık sorunlarına da dikkat çekti.
Adalardaki sığınmacıların acilen ana karaya taşınması çağrısında bulundu.
Yunanistan’ın AB’den 2 milyar 200 milyonluk yardım aldığını hatırlattı, "Yunan makamları, bu fonların etkin kullanımının önündeki tüm bürokratik engelleri aşmak zorunda" uyarısında bulundu.
Kaynak: AP, Reuters