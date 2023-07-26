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Dünya
AA 26.07.2023 20:09

Washington'la arasında soğuk rüzgarlar esen Netanyahu'ya Çin'den sıcak mesaj

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'ya kitabının imzalı bir nüshasını gönderdi.

Washington'la arasında soğuk rüzgarlar esen Netanyahu'ya Çin'den sıcak mesaj
[Fotograf: AFP]

İsrail Başbakanlık Ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Çin'in Tel Aviv’deki büyükelçisi Cai Run, Netanyahu'yu ziyaret ederek Çin lideri Şi'nin kitabını takdim etti.

Çin liderinin mesajını ileten Büyükelçi, Şi’nin, İsrail Başbakanı’nın kitabında Çin-İsrail ilişkilerine ilişkin yazdıklarını büyük bir ilgiyle okuduğunu ve takdir ettiğini belirtti.

Açıklamada, "Büyükelçi ayrıca, Devlet Başkanı Şi'nin, bu yılın sonlarında Pekin'de Başbakan Netanyahu ile görüşmeyi dört gözle beklediğini söyledi" ifadelerine yer verildi.

Pekin ile yakınlaşma

İsrail Başbakanı geçen ay ABD Kongre üyeleri ile Batı Kudüs’te bir araya gelmiş, Çin'e resmi ziyaret için Pekin yönetiminden davet aldığı konusunda Kongre üyelerini bilgilendirmişti.

Öngörülen gezinin Netanyahu'nun Çin'e dördüncü ziyareti olması bekleniyor.

Netanyahu'nun Pekin ile ilişkilerindeki ivmenin, Washington'la Tel Aviv yönetimi arasında soğuk rüzgarların estiği bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor.

İsrail'de kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesi, koalisyon hükümetinde aşırı sağcı isimlerin önemli görevler üstlenmesi ve izlenen politikalar nedeniyle Washington-Tel Aviv hattında zaman zaman gerilim yaşanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 4 aylık aranın ardından 17 Temmuz'da telefonda görüştüğü Netanyahu'ya yasa dışı yerleşimler ve İsrail'deki tartışmalı yargı reformu konusundaki endişelerini dile getirmişti. Buna karşın Netanyahu hükümeti Yüksek Mahkemenin yetklerini sınırlandıran yargı düzenlemesini Meclisten geçirmişti.

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