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Washington Post: Suudi yönetimi Kaşıkçı'nın ailesinden özür dilemeli

Washington Post gazetesi yazarı ve CEO'su Fred Ryan, Suudi yönetiminin Kaşıkçı'nın ailesinden iki haftadır yaşadıklarından dolayı özür dilemesi gerektiğini söyledi.

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Washington Post: Suudi yönetimi Kaşıkçının ailesinden özür dilemeli

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın da makaleler yazdığı Washington Post'un CEO'su Fred Ryan, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Gazetecinin ailesinden iki haftadır yaşadıklarından dolayı özür dilenmesi gerektiğini belirten Ryan konuya ilişkin bağımsız bir soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.

Ryan, "Suudi Arabistan hükümeti Kaşıkçı ailesine ve dünyaya, Cemal'e yapılanlar hakkında tam ve dürüst bir açıklama yapmaya borçlu ve biz de Cemal'in ailesi ve Birleşmiş Milletler'in (BM) bağımsız bir soruşturma teklifini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Suudi Hükümeti'nin artık sessiz kalamayacağına vurgu yapan Ryan, "Kendi hükümetimiz ve diğerlerinin yapılanları ve sorumlularını bulana kadar gerçekler için daha fazla zorlaması şarttır. Bu, Suudi hükümetiyle yapılan sıradan bir ticaret olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, Başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

Kaynak: AA

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