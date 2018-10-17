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Irak Başbakanı İbadi'den Kerkük açıklaması

Irak Başbakanı İbadi, Kerkük'ün kontrol altına alınmasının yıl dönümüne ilişkin, “16 Ekim, tüm ve tek bir Irak için çalışma günüdür. Bu tarihte kimseye saldırıda bulunulmadı.” dedi

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Irak Başbakanı İbadiden Kerkük açıklaması

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 16 Ekim'in, "tüm ve tek bir Irak için çalışma günü" olduğunu belirtti.

"Bu tarihte kimseye saldırıda bulunulmadı. Tüm Iraklılara vatandaş gözüyle bakıyoruz.” ifadelerini kullanan İbadi, yeni kurulacak hükümete de seslenerek, yeni hükümetin tüm halkı etnik veya mezhep değil vatandaşlık temelinde değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı Mesud Barzani ise yaptığı açıklamada, 16 Ekim 2017’nin kendileri açısından “kara bir gün” olduğunu, Kerkük’ün de işgal altında bulunduğunu savundu.

Irak merkezi yönetim güçleri, 16 Ekim 2017'de Kerkük’te 14 yıllık Peşmerge hakimiyetine son vererek kentte kontrolü sağlamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük
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