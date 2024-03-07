Washington Post: ABD, İsrail'e rapor ettiğinden çok daha fazla silah verdi

Amerika Birleşik Devletleri Gazze Şeridi'nde katliam yapan İsrail'e silah desteği veriyor.

Amerikan Washington Post gazetesinde ABD'nin desteğine ilişkin dikkat çekici bir iddia yer aldı.

Buna göre, Biden yönetimi, bildirdiğinden çok daha fazla miktarda silahı İsrail'e gönderiyor.

Kongre'nin onayını almadan silah satışı yapıyor.

Nedeniyse planın ABD Kongresi'nde onaylanmaması ve Amerikan kamuoyunda tepkinin büyümesi ihtimali.

Haberde, Biden yönetiminin gizli bir toplantıda Kongre üyelerine konuya ilişkin bilgi verdiği öne sürüldü.

Kayıtlara geçen haricinde 100 kalem daha silah satışı

ABD'nin, İsrail'e halka açık kayıtlara geçen 573 milyon dolarlık sevkiyatın yanında, 100 kalem daha silah satışı yaptığı belirtildi.

Bu satışın içinde hassas güdümlü mühimmat, küçük çaplı bomba, nüfuz edici bomba ve daha birçok silah yer alıyor.

İsrail'e verilen bazı silahların türünün bile gizli tutulduğu öne sürülüyor.

Beyaz Saray konuyla ilgili sorulara cevap vermekten kaçındı. İsrail'e destek vermeye devam edecekleri mesajını verdi.

Ancak Washington'da itirazlar artıyor.

Demokrat Partili Kongre Üyesi Joaquin Castro, İsrail'e Kongre onayı olmadan silah satılmasına tepki gösterdi.

Bunun kamuoyuna açıklanamayacağı için gizlendiğini ifade etti.

