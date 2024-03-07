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Dünya
AA 07.03.2024 12:38

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine düzenlediği saldırılarda 35 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine düzenlediği saldırılarda 35 Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine düzenlediği saldırılarda 35 Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Deyr el-Belah kentinde bulunan El-Bereke ile Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısındaki El-Hasayine bölgelerinde sivillere ait evlere hava saldırıları düzenledi.

Saldırılarda 35 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar da oldu.

Ayrıca İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yer alan El-Cenine Mahallesinde bir evi bombaladı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430’u çocuk, 8 bin 900’ü kadın olmak üzere 30 bin 717 Filistinli öldürüldü, 72 bin 156 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 247'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 587 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

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