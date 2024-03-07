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Dünya
AA 07.03.2024 11:49

Meksika'da askeri helikopterin okyanusa düşmesi sonucu 3 kişi öldü

Meksika donanmasına ait helikopterin okyanusa düştüğü kazada 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Meksika'da askeri helikopterin okyanusa düşmesi sonucu 3 kişi öldü

Donanmadan yapılan açıklamada, askeri helikopterin, Lazaro Cardenas Limanı açıklarındaki okyanus devriye gemisinin güvertesinden havalandıktan kısa süre sonra Pasifik Okyanusu'na düştüğü belirtildi.

Limandan yaklaşık 370 kilometre uzakta okyanusa düşen helikopterdeki 8 donanma personelinin 3'ünün hayatını kaybettiği, 2'sinin kaybolduğu bilgisine yer verilen açıklamada, kurtarılan 3 personelin hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının "iyi" olduğu ifade edildi.

Kayıp personeli arama çalışmaları sürerken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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