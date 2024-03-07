ABD, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşa planlarının "barışa engel" teşkil ettiğini bildirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Miller, AA muhabirinin, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşa planını onaylamasına ilişkin sorusuna, bu konutların "barışın önünde engel teşkil etmeyi sürdürdüğü" ve "uluslararası hukukla çeliştiği" yanıtını verdi.

Sözcü Miller, "İsrail hükümetine bildirdiğimiz nokta, bu yerleşimlerin sadece Filistin halkını değil, nihai olarak İsrail'in güvenliğinin yanı sıra halkına gerçek barış ve güvenlik sağlayacak kalıcı anlaşma umutlarını zayıflattığıdır." dedi.

Miller, İsrail ve Hamas'ın ramazan ayından önce halen ateşkese ulaşabileceklerini düşündüklerini dile getirerek, "Engellerin aşılamaz olmadığına ve bir anlaşmaya varılabileceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail makamları, 6 Mart'ta, Batı Şeria'da 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi işgal birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.