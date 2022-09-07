Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretini değerlendirdi.

Vucic, Erdoğan'ın Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle seyahat edilmesine imkan sağlayacak protokole ilişkin yaptığı paylaşıma yer verdi.

Vucic, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamak her zaman büyük bir onur ve ayrıcalıktır." diye yazdı.

Увек је велика част и привилегија када угостимо председника Ердогана. Успели смо да односе између Турске и Србије подигнемо на највиши ниво у модерној историји. Хвала драги пријатељу @RTErdogan! https://t.co/fvrdll6uE3 — Александар Вучић (@avucic) September 7, 2022

Türkiye-Sırbistan ilişkilerini modern tarihin en üst seviyesine çıkardıklarına işaret eden Vucic, "Teşekkürler sevgili arkadaşım Recep Tayyip Erdoğan." ifadelerini kullandı.