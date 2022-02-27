Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 18:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vietnam'da gezi teknesi battı: 13 ölü
[Temsili Fotoğraf: AA]
Vietnam'da gezi teknesinin batması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise kayboldu. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürüyor.
Hoi An kenti açıklarında kötü hava koşulları nedeniyle turistleri taşıyan bir teknenin battı.
Cu Lao Cham Adası'ndan Hoi An'a dönmekte olan 39 kişinin bulunduğu teknenin batması sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.
Arama kurtarma ekiplerinin kayıp 4 kişiyi aradığı açıklandı.
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