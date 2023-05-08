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Dünya
BBC 08.05.2023 08:10

Vietnam'da 44,1 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı

Vietnam'da 44 dereceden biraz fazla bir sıcaklıkla, şimdiye dek kayıtlara geçen en büyük sıcaklığı gördü. Uzmanlar, rekorun iklim değişikliği nedeniyle kısa sürede kırılacağı görüşünde.

Vietnam'da 44,1 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı

Rekor, ülkenin kuzeyindeki Thanh Hoa bölgesinde kırıldı ve yetkililer halka günün en sıcak saatlerinde evden dışarı çıkmama uyarısı yaptı.

Bölgedeki diğer ülkelerde de çok yüksek sıcaklıklar görüldü.

Tayland'ın batısındaki Mak bölgesinde daha önceki rekoru egale eden 44,6 derece sıcaklık vardı.

Bu arada Myanmar basınına göre ülkenin doğusundaki bir kasabada 43,8 dereceyle son 10 yılın en yüksek sıkcaklığı görüldü.

Her iki ülke de muson mevsiminden önce sıcak bir dönem geçiriyor, ancak sıcaklığın yoğunluğu daha önceki rekorları kırdı.

İklim değişikliği uzmanı Nguyen Ngoc Huy AFP'ye yaptığı açıklamda Vietnam'da görülen hava sıcaklığı rekorunun "kaygı verici" olduğunu belirtti.

Nguyen "Bu rekorun birçok kez kırılacağına inanıyorum. Bu durum iklim değişikliği modellemelerinin doğru olduğunu gösteriyor" dedi.

Küresel sıcaklıklar, sanayi devrimi dönemine kıyasla zaten 1,1 derece ısınmış durumda ve karbon salımlarını azaltma önlemleri alınmazsa, sıcaklıklar artmaya devam edecek.

Vietnam'ın daha önceki sıcaklık rekoru 43,4 dereceydi.

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