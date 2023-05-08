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Dünya
AA 08.05.2023 07:57

Osaka'da bir ilkokulda gaz kokusu sonrası 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Japonya'nın Osaka kentindeki bir ilkokulda saptanan gaz kokusu sonrası 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Osaka'da bir ilkokulda gaz kokusu sonrası 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Osaka'da bir ilkokulda gaz kokusu sonrası 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

TOKYO (AA) - Japonya'nın Osaka kentindeki bir ilkokulda saptanan gaz kokusu sonrası 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Osaka kentinin Yao bölgesindeki Kamei İlkokulunda yerel saatle 10.00 sularında gaz kokusu saptandı.

Emniyet yetkililerine göre ilkokulda öğrenim gören 48 öğrenci, okul idaresine kendini kötü hissettiğini bildirdi.

Devlet Televizyonu NHK'nın haberine göre Osaka kent itfaiyesi ile çok sayıda ambulans okul bölgesine sevk edildi.

Resmi Kyodo ajansına göre öğrencilerde yapılan tetkikler sonrası 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Gaz kokusunun kaynağının araştırıldığı aktarıldı. İlkokul çalışanı, gaz sızıntısından şüphelenildiğini belirtti.

Japan Railway (JR) Kyuhoji İstasyonuna 700 metre mesafedeki ilkokul yakınlarında fabrikaların bulunduğu bildirildi.

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