Parçalı Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Russian Today 08.05.2023 06:25

ABD'de yapay zekayı Beyaz Saray'dan Harris yönetecek

ABD Başkan Yardımcısı, Kamala Harris, yapay zeka görev gücünü yönetecek. Beyaz Saray yaptığı basın açıklamasında, Harris'in bu alandaki önde gelen şirketlerle ortaklaşa yeni bir yapay zeka girişiminin başına atandığını duyurdu. Harris, teknoloji yöneticilerinden modellerinin güvenliğini ve adaletini değerlendirmelerini isteyecek

ABD'de yapay zekayı Beyaz Saray'dan Harris yönetecek

Harris ve Başkan Joe Biden'ın yönetimindeki diğer üst düzey yetkililer, Alphabet, Anthropic, Microsoft ve OpenAI CEO'ları ile bir araya gelerek onlara "ürünlerinin dağıtılmadan veya halka açılmadan önce güvenli olduğundan emin olma sorumluluklarını" hatırlatacak.

Beyaz Saray'a göre toplantı, şirketleri "bireylere ve toplumumuza yönelik riskleri ve potansiyel zararları azaltan önlemlerle sorumlu, güvenilir ve etik inovasyonu teşvik etme" yolunda tutmayı amaçlıyor.

Basın açıklamasına göre yönetim, halka bu yazdan itibaren hükümetin yapay zeka politikasına ağırlık verme şansı da veriyor.

2021'de göreve geldikten sonra ABD'nin güney sınırından göçmen akışını durdurmakla görevlendirilen Harris, bunun yerine rekor miktarda yasadışı göçe başkanlık etti.

Geçen yıl, teknoloji sektöründe hiç deneyimi olmamasına rağmen çevrimiçi "dezenformasyon", taciz ve tacizle mücadele etmek için bir plan geliştirmekle görevlendirildi.

Yapay zeka alanındaki yüzlerce uzman, uluslararası düzeyde üzerinde anlaşmaya varılan güvenlik önlemleri uygulamaya konulana kadar, yapay zeka gelişiminin askıya alınması veya en azından dramatik bir şekilde yavaşlatılması çağrısında bulunurken, ABD şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

ETİKETLER
Beyaz Saray Yapay Zeka Kamala Harris
Sıradaki Haber
Roscosmos'un eski başkanı: Apollo 11'in Ay'a indiğinden şüphe duyuyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:32
Nevşehir'de trafik kazası: 1 asker şehit oldu
06:25
Roscosmos'un eski başkanı: Apollo 11'in Ay'a indiğinden şüphe duyuyorum
06:16
Hindistan'da turist teknesi alabora oldu: En az 21 ölü
06:14
Baraj kapakları açıldı, su seviyesi yükseldi: Batman Çayı'nda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
06:12
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sel felaketinde ölenlerin sayısı 394'e yükseldi
06:08
Hollanda'da PKK provokasyonu: Sandık müşahitlerine saldırı
Meta patronu Zuckerberg jiu-jitsu şampiyonu oldu
Meta patronu Zuckerberg jiu-jitsu şampiyonu oldu
FOTO FOKUS
Asker eğlencesinde tehlikeli gösteri: Motosiklet alev aldı
Asker eğlencesinde tehlikeli gösteri: Motosiklet alev aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ