Hanoi’deki Noi Bai Havalimanı’nda yetkililer, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) getirildiği tespit edilen 125 kilo gergedan boynuzu ele geçirildiğini açıkladı.
Alçıyla kaplanarak kamufle edildiği bildirilen gergedan boynuzlarının BAE’ye ait Etihad Airways uçağıyla taşındığı bildirildi.
Tıbbi olarak fayda sağladığı düşünülen gergedan boynuzunun Vietnam’da kullanılması yasak.
Öte yandan, geçtiğimiz hafta Singapur'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda Vietnam'a götürülmek üzere ülkeye sokulan 8,8 ton fil dişi ele geçirilmişti.
Kaynak: Reuters