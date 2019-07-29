İngiltere'de başbakanlık koltuğuna en sert ayrılık yanlılarından biri olan Boris Johnson geçti.

Ekim sonuna kadar Brexit'i hayata geçirmeyi planlayan Johnson, AB ile yeni bir çıkış anlaşması yapmayı planlıyor. Ancak AB, art arda anlaşmanın tekrar müzakerelere açılamayacağını söyledi.

Yeni hükümetin Brexit konusunda nasıl bir yol izleyeceğine dair Sunday Times'a açıklama yapan muhafazakar parti üyesi Michael Gove, hükümetin AB'den daha iyi bir anlaşma sağlamak için “yoğun çabalar” üstleneceğini, Johnson'un her gün kabine toplantısı gerçekleştireceğini söyledi.

"Anlaşmasız ayrılığı planlama şimdiki hükümet için birinci öncelik" diyen Gove, insanları ve şirketleri anlaşma yapmadan çıkar hale getirmek için tüm zamanların en büyük kamu bilgilendirme kapmanyalarından birini başlatacaklarını duyurdu.

Brexit süreci

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı 52 ile Brexit (İngiltere'nin AB'den ayrılması) kararı almıştı.

Eski İngiltere Başbakanı May'in, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının, Avam Kamarası'nda 3 kez reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, 31 Ekim'e ertelenmişti.

Anlaşmanın reddedilmesinde en önemli faktörü oluşturan tedbir maddesi, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasına Brexit sonrasında fiziki sınır girmesini önlemeyi amaçlıyordu.

Maddeye göre, İngiltere ile AB kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana kadar, ülkenin bütünü Gümrük Birliği'nde kalacak ancak Kuzey İrlanda ilave AB kurallarına tabi olacaktı.

Kaynak: Reuters

