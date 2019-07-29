Afganistan'da seçim bürosuna bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.
Saldırganların hedefinde, cumhurbaşkanlığı yardımcısı adayı Amrullah Saleh'in seçim bürosu vardı.
Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklamasına göre, saldırı bomba yüklü araçla gerçekleşti. Ardından 4 silahlı saldırgan seçim bürosunun bulunduğu binaya girerek çevreye ateş açtı. Olayda Saleh yaralandı.
Çıkan çatışmada güvenlik güçleri 4 saldırganı öldürdü.
Kaynak: TRT Haber