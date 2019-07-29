Rusya'da seçim komisyonunun Moskova'da 8 Eylül'de gerçekleşecek eyalet seçimlerinde muhalif adayların kaydını iptal etmesi ve bazı adayları diskalifiye etmesi nedeniyle haftalardır protesto gösterileri düzenleniyor.

2011'den beri Rusya'daki tutuklamaları izleyen kuruluş OVD-Info, geçtiğimiz gün yapılan protestoda yaklaşık bin 400 kişinin gözaltına alındığını, bu sayının son 10 yılın en yükseği olduğunu söyledi.

Tverskaya 13'teki belediye binasına doğru yürüyen protestoculara biber gazı ve coplarla müdahale edildi.

Rus basınında çıkan haberlere göre, gözaltına alınanlar arasında bağımsız adaylardan Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın kurduğu "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" avukatı Lubov Sobol, İlya Yaşin, Yuliya Galyamina, İvan Jdanov ve Dmitriy Gudkov da bulunuyor.

Kremlin yönetimi muhalifi Navalnıy, daha önce, gösteri düzenleme kurallarını tekrar ihlal ettiği gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Moskova şehir meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının yapılmaması nedeniyle geçen hafta düzenlenen izinli gösteride Navalnıy, halkı Moskova Belediyesi önünde protestoya davet etmişti.

Kaynak: AP, Reuters